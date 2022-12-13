Хабиб уверен, что Павлович может выиграть у Нганну
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке тяжеловесов Сергея Павловича и Фрэнсиса Нганну.
«Возможно, он может стать чемпионом. Да, у Нганну страшный удар, но у Павловича не хуже. Что отличает Павловича от Нганну — хорошая греко-римская борьба, борьба корпусом. Думаю, если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то такой стиль может помочь Павловичу выиграть», — поделился Хабиб в интервью YouTube-каналу Red Corner.
Сергей Павлович в своём последнем поединке нокаутировал австралийского бойца Тая Туивасу.
Нганну в последний раз выходил в октагон в январе этого года. Франко-камерунский боец одержал победу единогласным решением судей. У Нганну 17 выигранных поединков в ММА при трёх поражениях.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
20:30
-
19:53
-
19:44
-
19:30
-
19:17
-
18:34
-
18:19
-
18:05
-
17:31
-
17:15
-
16:31
-
16:06
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:52
-
14:47
-
14:46
-
14:41
-
14:36
-
14:30
-
14:26
-
14:21
-
14:12
-
14:11
-
13:50
-
13:06
-
12:09
-
11:48
-
11:31
-
10:37
-
10:01
-
09:39
-
09:11
-
08:53
Партнерский контент