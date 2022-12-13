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Хабиб уверен, что Павлович может выиграть у Нганну

Хабиб уверен, что Павлович может выиграть у Нганну
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке тяжеловесов Сергея Павловича и Фрэнсиса Нганну.

«Возможно, он может стать чемпионом. Да, у Нганну страшный удар, но у Павловича не хуже. Что отличает Павловича от Нганну — хорошая греко-римская борьба, борьба корпусом. Думаю, если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то такой стиль может помочь Павловичу выиграть», — поделился Хабиб в интервью YouTube-каналу Red Corner.

Сергей Павлович в своём последнем поединке нокаутировал австралийского бойца Тая Туивасу.

Нганну в последний раз выходил в октагон в январе этого года. Франко-камерунский боец одержал победу единогласным решением судей. У Нганну 17 выигранных поединков в ММА при трёх поражениях.

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