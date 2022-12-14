Алексей Тищенко высказался о решении WBA восстановить россиян в рейтингах

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мыслями относительно решения Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) вернуть в рейтинг-листы спортсменов из России и Республики Беларусь.

«Если восстановили, то, конечно, хорошо. Тем более WBA накануне признала нашего боксёра Дмитрия Бивола лучшим боксёром года. Это хороший сигнал для наших российских спортсменов.

Это серьёзная международная организация, так что новости действительно хорошие и очень положительные. Спортивное сообщество должно понимать, что спорт должен быть вне политики. От того, что они отстранят наших спортсменов, проиграют только сами спортсмены — не только российские, но и все», — приводит слова Тищенко Vprognoze.ru.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: