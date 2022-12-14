Хрюнов: восстановление в WBA — серьёзный шаг. Россия всегда славилась лучшими боксёрами
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Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о решении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах российских и белорусских боксёров.
«Новость о восстановлении во Всемирной боксёрской ассоциации не удивительна, а логична. Потому что Россия всегда славилась лучшими боксёрами и чемпионами по версии WBA. Думаю, что это очень серьёзный шаг. Президент WBA молодец, что принял такое решение. Молодец президент IBA Умар Кремлёв, что удалось достичь этого соглашения. Жизнь продолжается. И эта новость — одна из лучших подтверждений этому!» — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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