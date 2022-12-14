Усик объяснил, почему Чисора выступил в бою с ним лучше, чем против Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик оценил выступление бывшего соперника британца Дерека Чисоры в поединке против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Напомним, Фьюри победил техническим нокаутом в 10-м раунде.
«В бою со мной Чисора был в своей лучшей форме. И он был серьёзно мотивирован. В данном же случае Дерек подзаработал деньжат. При том, что нормально выхватил в голову.
Мне кажется, что часть заработанных денег пойдёт на восстановление, если, конечно, Дерек так поступит. А так, как по мне, Тайсон Фьюри выступил, чтобы продышаться, побоксировать и понять, в какой форме он находится», – сказал Усик в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
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