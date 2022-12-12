Карл Фроч назвал причину, по которой Усик не победит Фьюри

Трёхкратный чемпион мира и член Зала славы, британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Чисора сыграл свою роль, но он оказался недостаточно хорош для Тайсона Фьюри. Такого бойца нет. Я считаю, что Усик недостаточно большой для Фьюри. Будет здорово увидеть этот поединок, но Фьюри слишком большой и сильный», – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В своём последнем бою в августе Усик во второй раз победил звёздного британца Энтони Джошуа, защитив титулы WBA Super, IBF и WBO. Фьюри в начале декабря в третий раз одолел соотечественника Дерека Чисору, сохранив титул WBC. Ожидается, что встреча бойцов состоится в феврале/марте 2023 года.

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