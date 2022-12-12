Карл Фроч назвал причину, по которой Усик не победит Фьюри

Трёхкратный чемпион мира и член Зала славы, британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«Чисора сыграл свою роль, но он оказался недостаточно хорош для Тайсона Фьюри. Такого бойца нет. Я считаю, что Усик недостаточно большой для Фьюри. Будет здорово увидеть этот поединок, но Фьюри слишком большой и сильный», – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу iFL TV.
В своём последнем бою в августе Усик во второй раз победил звёздного британца Энтони Джошуа, защитив титулы WBA Super, IBF и WBO. Фьюри в начале декабря в третий раз одолел соотечественника Дерека Чисору, сохранив титул WBC. Ожидается, что встреча бойцов состоится в феврале/марте 2023 года.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам
- 12 декабря 2022
-
20:08
-
19:58
-
19:30
-
19:05
-
18:56
-
18:12
-
17:58
-
16:59
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:53
-
15:01
-
14:34
-
13:52
-
13:50
-
13:09
-
12:50
-
12:01
-
11:25
-
11:14
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43
-
09:25
-
09:14
-
01:37
-
00:00
- 11 декабря 2022
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:20
-
22:00
-
21:53