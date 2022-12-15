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Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга

Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга
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Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин обвинил россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга.

Ислам Махачев в октябре выиграл у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. До этого в феврале россиянин нокаутировал Бобби Грина.

«Я был абсолютно прав, говоря, что Махачев употребляет допинг. Недавно я наткнулся на видео на YouTube, в котором об этом говорилось, но люди молчат. Я помню, что когда он только приехал в США, то рассказывал, как в школе, где он занимался в России, им давали витамины. Это было столько лет назад. Представьте, если давать стероиды с 10 лет? Насколько сильным будет человек. А Махачев действительно очень силён», — цитирует Грина пресс-служба UFC.

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