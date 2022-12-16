Владимир Кличко раскритиковал решение о восстановлении россиян и белорусов в рейтингах WBA

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко высказался о решении Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в своих рейтингах российских и белорусских спортсменов.
«Боксу необходимо больше прозрачности, а не дальности. Сотрудничество WBA и IBA — пятно на репутации этого благородного искусства. Решение восстановить российских и белорусских боксёров в рейтингах — неизгладимая моральная ошибка. Нет никакого совпадения в том, что Международный олимпийский комитет настоял на исключении бокса из программы Олимпиады-2028. Боксу нужна одна большая чистка», — сказал Кличко на видео, опубликованном на его странице в социальной сети.
Ранее пресс-служба WBA сообщила о восстановлении российских боксёров в рейтингах. Они были исключены в марте этого года.
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