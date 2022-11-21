Молодой лев растерзает старого? Бетербиева вынудили драться с невероятным нокаутёром!

Грядущий календарный год подарит нам невероятное количество шикарных боксёрских поединков. Вскоре после новогодних праздников мы увидим бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда: на кону будут стоять сразу три чемпионских пояса в полутяжёлом весе, сейчас принадлежащие нашему соотечественнику. Ярд — обязательный претендент, но не обладающий таким громким именем, как, скажем, Дмитрий Бивол. Бетербиеву схватка с Ярдом не особо нужна, однако Артура попросту вынудили встретиться с Энтони. Что грозит уроженцу Хасавюрта проблемами.

Россиянин с канадским паспортом, наверное, лучший нокаутёр современности. Все 18 боёв Бетербиева на профессиональном уровне закончились досрочно — этот парень бьёт с фантастической силой и точностью. Но и Ярд отлично умеет нокаутировать: только один выигранный британцем поединок дошёл до судейского решения. Да, в своё время Энтони потерпел два обидных поражения, в частности, досрочно уступив Сергею Ковалёву в Челябинске. Но тогда Ярд был значительно моложе — ему и сейчас всего 31 год.

Возраст — главное преимущество британца над россиянином. К моменту боя Бетербиеву будет уже 38 лет, что для полутяжа цифра достаточно критическая. Как бы Артур ни старался, его скорость и реакция начинают постепенно проседать. В мастерстве и технической оснащённости Белый Панчер однозначно превосходит Ярда, но хватит ли этого? Учитывая, что любой силовой удар Энтони тоже может стать решающим: нокаутирующая мощь лондонца растёт с каждым поединком. Бетербиев — однозначный фаворит, но риск велик. Так думает и легендарный промоутер Боб Арум.

«Это поединок между двумя самыми разрушительными панчерами в полутяжёлом весе. С нетерпением жду, когда Бетербиев продемонстрирует свои умения и свой талант британским болельщикам. Ярд был у ринга во время последнего поединка Бетербиева, так что не испытывает какой-то неуверенности в себе. Он опасен, и я не сомневаюсь, что Артур будет настраиваться должным образом на один из самых сложных боёв в карьере», — приводит слова Арума BoxingScene.

Ярд сейчас раскидывается смелыми заявлениями и утверждает, что отдаст ради победы всё. Кстати, Энтони успел поддеть своего соперника, назвав Артура слишком медленным. Впрочем, россиянин отреагировал спокойно: «Я никогда не отступаю перед вызовами, а Энтони Ярд попросил об этом бое, он главный претендент. После Олимпийских игр 2012 года это будет мой первый бой в Лондоне. Ярд называл меня медленным после победы над Джо Смитом-младшим? Как говорится, тише едешь — дальше будешь. 28 января я одержу победу», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Будем надеяться, что Артур нокаутирует очередного наглого претендента. Несмотря на все потенциальные сложности, Бетербиев попросту сильнее Ярда как боксёр. Ну а после того, как мы немного обсудили этот поединок, давайте напомним, где и когда он состоится. Артур и Энтони встретятся в ринге 28 января 2023 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Где покажут бой, пока неясно. Скорее всего, трансляцию организует Первый канал, как и в случае с последним поединком Дмитрия Бивола. Осталось только дождаться боя двух топовых нокаутёров.