Макгрегор заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Ирландии

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор допустил, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Ирландии.



«Я могу выдвинуть свою кандидатуру на президента Ирландии. Я по-прежнему слишком молод. Когда-нибудь в будущем я мог бы посвятить себя этому делу», — написал Макгрегор на своей странице в одной из социальных сетей.



Конор Макгрегор ранее заявил, что хочет вернуться в UFC, подняться сразу на две весовые категории и выступать в среднем дивизионе. На счету ирландского бойца 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы.



Последний бой Конор Макгрегор провёл в июле прошлого года. Ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

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