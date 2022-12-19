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«Счастлива вернуться». Куницкая высказалась по поводу боя с Холли Холм

«Счастлива вернуться». Куницкая высказалась по поводу боя с Холли Холм
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Российский боец женского легчайшего веса (до 61 кг) UFC Яна Куницкая высказалась по поводу предстоящего поединка с американкой Холли Холм (14-6) на турнире UFC on ESPN 43.

«Счастлива вернуться», — написала в социальных сетях Куницкая.

Яне Куницкой 33 года. В своём последнем бою на турнире UFC 264 в июле 2021 года она проиграла техническим нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Альдане. Всего же на счету россиянки в сильнейшей организации мира четыре победы и три поражения.

Холли Холм 41 год. В мае на UFC Fight Night 206 она проиграла раздельным судейским решением бразильянке Кетлин Вийере.

Ожидается, что на турнире UFC on ESPN 43 также выступит российский боец среднего веса (до 84 кг) Альберт Дураев.

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