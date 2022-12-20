«Больше не хочу слышать о том, что я мощный». Исмаилов встретился с Валуевым. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.



«Я больше не хочу слышать о том, что я мощный», — подписал фотографию Исмаилов.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).



Исмаилов в последнем бою победил соотечественника Александра Шлеменко.

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым: