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«Больше не хочу слышать о том, что я мощный». Исмаилов встретился с Валуевым. Фото

«Больше не хочу слышать о том, что я мощный». Исмаилов встретился с Валуевым. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.

«Я больше не хочу слышать о том, что я мощный», — подписал фотографию Исмаилов.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).

Исмаилов в последнем бою победил соотечественника Александра Шлеменко.

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым:

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