На избиение от Маги встают в очередь. Теперь получить в ринге готов Уральский Халк

Магомед Исмаилов сейчас на коне — более обсуждаемого персонажа в российских смешанных единоборствах попросту не найти. Сенсационно успешный дебют в боксе, поединок с Александром Иличем, победа над легендарным Александром Шлеменко — список последних достижений Лысого хищника приятно впечатляет. А ведь всего этого могло бы и не быть: после громкого поражения во втором бою с Владимиром Минеевым харизматичный спортсмен твёрдо намеревался закончить карьеру. Но вовремя изменил своё решение.

И теперь Мага готов к новому вызову, точнее, сам себе его готовит! Во время очередного вечера бокса в Екатеринбурге весёлый Лысый хищник, находящийся в зрительном зале, вызвал на поединок громадного Ивана Штыркова, известного под прозвищем Уральский Халк: «Я первый раз здесь, на RCC Boxing, и у меня есть незаконченное дело с Иваном Штырковым. По боксу. И вот прямо сейчас надо решить этот вопрос. Я хочу посмотреть ему прямо в глаза. Ваня, я жду тебя!» — сказал Исмаилов.

«Хочешь посмотреть в мои глаза? Тут два лысых хищника, и нам надо определить — кто из нас хищнее», — ответил на это Штырков.

Ещё несколько лет назад подобный боксёрский вызов выглядел бы как минимум странно. Но теперь Исмаилов — толковый боксёр с двумя победами на профессиональном ринге. На его счету не только успешный боксёрский поединок с ММА-бойцом Александром Иличем, но и триумф в схватке с опытнейшим боксёром Оланреваджу Дуродолой. Поэтому Исмаилов точно готов к противостоянию в ринге и будет, вне всяких сомнений, фаворитом в возможном поединке со Штырковым.

Впрочем, Уральский Халк тоже славится своей ударной техникой и пробивной мощью — вы только посмотрите, какой он крепкий! Да, Штыркову зачастую не хватает выносливости, что он компенсирует невероятной физической силой. Да и боксёрский опыт у Ивана тоже в наличии: прошедшим летом он принял участие в турнире Hardcore Boxing, проведя поединок с Иваном Смирновым. Нокаутировать соперника не получилось, однако Штырков достаточно бодро провёл все четыре отведённых раунда и забрал победу единогласным судейским решением.

Любопытно, что Исмаилов и Штырков уже проводили громкий поединок между собой — только по правилам ММА. В декабре 2020 года Лысый хищник и Уральский Халк провели три жарких раунда в октагоне, откуда победителем вышел Исмаилов. Тогда Мага переработал своего соперника за счёт борцовских умений, но в боксёрском бою это ему не поможет. Тем более что после той неудачи Халк вышел на завидную серию побед и больше не проигрывал. Возможно, Штырков сумеет взять реванш у Исмаилова в боксёрском ринге?