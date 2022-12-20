Соннен выбрал следующего соперника для Макгрегора

Бывший боец UFC, а ныне известный аналитик Чейл Соннен предложил звёздному ирландцу Конору Макгрегору провести поединок с американцем Хорхе Масвидалем.

«Конор не может просто подняться в средний вес. Мы хотим увидеть, как он выиграет бой в своём дивизионе. И нет уверенности, что он сможет победить этих парней. Пока он хочет остановиться в полусреднем весе, это довольно интересно. Давайте возьмём Масвидаля, ведь в его карьере сейчас не всё гладко, и сведём их вместе», — приводит слова Соннена MMA Mania.

Напомним, ранее Макгрегор заявил о желании вернуться в промоушен и подраться в средней весовой категории. Свой последний поединок Конор провёл в июле прошлого года в рамках турнира UFC 264. Ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

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