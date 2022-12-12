Конор Макгрегор обратился к самому молодому бойцу UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на выступление американца Рауля Росаса-младшего в его последнем поединке. На турнире UFC 282 Росас встречался с соотечественником Джеем Перрином и добыл досрочную победу.
«Рауль Росас — отличный дебют, я слежу за тобой!» — написал Макгрегор.
Рауль Росас-младший является самым молодым бойцом UFC на данный момент. Американцу 18 лет. Победа в бою с Перрином стала для Росаса седьмой кряду и в карьере. Он выиграл все поединки, в которых принимал участие. Примечательно, что лишь один из шести боёв был выигран им решением судей. Все остальные противостояния заканчивались досрочно.
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