Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор обратился к самому молодому бойцу UFC

Конор Макгрегор обратился к самому молодому бойцу UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на выступление американца Рауля Росаса-младшего в его последнем поединке. На турнире UFC 282 Росас встречался с соотечественником Джеем Перрином и добыл досрочную победу.

«Рауль Росас — отличный дебют, я слежу за тобой!» — написал Макгрегор.

Рауль Росас-младший является самым молодым бойцом UFC на данный момент. Американцу 18 лет. Победа в бою с Перрином стала для Росаса седьмой кряду и в карьере. Он выиграл все поединки, в которых принимал участие. Примечательно, что лишь один из шести боёв был выигран им решением судей. Все остальные противостояния заканчивались досрочно.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА:

В UFC фантастический рекорд. 18-летний пацан переписал историю лучшей лиги мира! В UFC фантастический рекорд. 18-летний пацан переписал историю лучшей лиги мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022