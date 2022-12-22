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Де ла Хойя: Бивол — один из лучших боксёров мира

Де ла Хойя: Бивол — один из лучших боксёров мира
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Легендарный мексиканский боксёр, ныне промоутер Оскар де ла Хойя высказался о российском боксёре Дмитрии Биволе и его ноябрьском поединке с другим мексиканцем – Хильберто Рамиресом.

Бивол одержал уверенную победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе.

«Это был важный бой для Рамиреса. Он дрался против отличного боксёра и, возможно, в какой-то степени просто застыл на ринге. Но я отдаю должное Биволу. Пожалуй, это один из лучших боксёров мира», — рассказал де ла Хойя в интервью FightHype.

Дмитрий Бивол провёл 21 поединок в профессиональной боксёрской карьере и одержал в них 21 победу. Россиянин был признан лучшим боксёром года по версии WBA.

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