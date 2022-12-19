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Дмитрий Бивол назвал два главных компонента для достижения победы в боксе

Дмитрий Бивол назвал два главных компонента для достижения победы в боксе
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский непобеждённый боксёр Дмитрий Бивол поделился мнением о главной составляющей успеха в боксе.

«Несмотря на то что бокс выглядит как спорт, базирующийся на физической силе, ключевыми факторами здесь являются ритм и точность. Не имеет значения, насколько сильно вы можете ударить, если не будете в состоянии поразить цель», — написал Бивол у себя в социальных сетях.

В последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который до этого поединка также ни разу не терпел поражений. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Дмитрий добыл победу единогласным решением судей.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о боксёре Дмитрии Биволе:

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