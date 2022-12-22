Боксёр Альварес объяснился после угрозы в адрес Месси

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес вспомнил о своих резких словах в адрес нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Помимо прочего, Сауль тогда написал следующее: «Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл!»

«Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, были какие-то вещи, которые вышли из-под контроля. Но это часть процесса обучения. Я счастлив, что Аргентина выиграла. Они этого заслуживают, поздравляю этих парней», — приводит слова Альвареса у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.



Напомним, Альварес резко высказался о Месси из-за того, что тот задел ногой футболку игрока сборной Мексики. Инцидент случился в раздевалке после матча команд на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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