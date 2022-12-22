Боксёр Альварес объяснился после угрозы в адрес Месси

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес вспомнил о своих резких словах в адрес нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Помимо прочего, Сауль тогда написал следующее: «Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл!»
«Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, были какие-то вещи, которые вышли из-под контроля. Но это часть процесса обучения. Я счастлив, что Аргентина выиграла. Они этого заслуживают, поздравляю этих парней», — приводит слова Альвареса у себя в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.
Напомним, Альварес резко высказался о Месси из-за того, что тот задел ногой футболку игрока сборной Мексики. Инцидент случился в раздевалке после матча команд на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Канело показал последствия операции после боя с Головкиным:
- 22 декабря 2022
-
21:57
-
21:32
-
20:25
-
19:49
-
19:12
-
18:39
-
17:52
-
17:31
-
17:19
-
16:49
-
15:41
-
15:10
-
15:04
-
14:45
-
13:51
-
13:00
-
12:24
-
11:34
-
10:31
-
10:18
-
10:12
-
09:58
-
09:48
-
09:34
-
00:42
- 21 декабря 2022
-
23:59
-
23:46
-
23:36
-
23:08
-
22:12
-
22:00
-
21:30
-
21:02
-
20:54
-
20:40