Стало известно, что Ковингтон говорил полиции после нападения Масвидаля

В Сети появилась аудиозапись разговора американского бойца смешанных единоборств Колби Ковингтона с сотрудниками полиции, в которой он детально описывает нападение со стороны соотечественника Хорхе Масвидаля. Напомним, инцидент между спортсменами случился в марте 2022 года.

«Как только мы вышли с вечеринки, куча людей набросилась на нас. Они хотели сфотографироваться, несколько человек просили меня подписать перчатки, я подписал четыре или пять разных пар для фанатов. Мы простояли там, наверное, 3-5 минут, после чего решили, что пора идти дальше.



Как только мы собрались переходить улицу, кто-то ударил меня сбоку. Я словно оказался в нокдауне, у меня закружилась голова. Я поднял голову и увидел, что это сделал Хорхе Масвидаль. Я узнал его волосы, выбивающиеся из-под толстовки. Он был в медицинской маске и сказал мне: «Ты не должен был ничего говорить о моих детях». Я легко смог узнать его по голосу, глазам и волосам. Я точно знаю, что он нанёс мне два быстрых удара», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

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Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем.