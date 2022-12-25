Соннен: Нейт Диаз вернётся в UFC

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен считает, что звёздный американский ветеран Нейт Диаз может вернуться в сильнейший промоушен мира ради трилогии с ирландцем Конором Макгрегором.

«Хотите узнать, что будет делать Нейт Диаз? Когда я говорю, что ничего неизвестно, то говорю о том, что возможны любые варианты. И вариант с возвращением в UFC и боем с Конором Макгрегором также возможен. Это не произойдёт сейчас, ему нужно начать свою раскрутку, так что это должен быть Джейк Пол или Флойд Мейвезер.

Всё это возможно, но, по правде сказать, я считаю, что возвращение в UFC в приоритете для Нейта Диаза. Это не будет обычным возвращением. Это будут другие переговоры, и я считаю, что он стремится к ним», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

За что многие любят Нейта Диаза?