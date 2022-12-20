Может, ещё с Пельменем подраться? Конор и Диаз деградировали до турнира по пощёчинам

Конор Макгрегор и Нейт Диаз давно не входят в список элитных бойцов лёгкого веса. Да, формально ирландец и американец остаются профессиональными спортсменами и даже звёздами, но в UFC сейчас правят другие люди. Конор давным-давно залечивает травму и впервые за восемь лет вылетел из рейтингов, Нейт и вовсе расторг контракт с промоушеном и отправился в свободное плавание. Популярность двух хулиганов падает, и они не нашли ничего лучше, чем снова сцепиться друг с другом в социальных сетях.

Как водится, конфликт начал Макгрегор, вызвавший Диаза для участия в турнире по пощёчинам: «Мне начинает нравиться Power Slap, обязательно приеду на эти соревнования, 100%. Эта лига принадлежит Дане Уайту? Безумие. Дана, я в деле. Я с Нейтом Диазом за титул. Нейт, может, ты сможешь приблизиться хотя бы к этому титулу».

«Я уже победил тебя — в этой игре тоже. Если сабмишены будут запрещены, то я нокаутирую тебя гораздо быстрее, чем Флойд. Но у нас всё было по-настоящему, поэтому я задушил тебя лучше и быстрее, чем кебаб», — ответил Диаз, упомянув сразу два громких поражения Конора.

«Братан, я легко перемалывал людей твоей формы и размера. Это будет потрясающе, нет никаких сомнений. Трилогия?» — ответил Макгрегор.

Сообщений было ещё несколько, но приводить все цитаты бойцов нет никакого смысла. Всё это мы уже читали и видели сотни раз: Макгрегор и Диаз даже не пытаются выдумать что-то новое. Ветераны через новый конфликт просто стараются убедить нас, что нужно обязательно ждать третий поединок между ними. Возможно, хулиганы и правда встретятся на турнире по пощёчинам, только собрать необходимые миллионы просмотров вряд ли удастся. Ведь интерес к обоим парням неумолимо падает с каждым годом.

Да, семь лет назад Макгрегор с Диазом провели два отличных, ярких поединка. В первой схватке сильнее оказался американец, поймавший измученного соперника на удушающий приём. Следом Конор взял реванш, победив раздельным решением судей. Но сейчас бойцы уже не смогут устроить подобного зрелища в октагоне: Диаз откровенно состарился, а Конор больше похож на участника турнира по пауэрлифтингу, нежели на спортсмена лёгкого или хотя бы полусреднего веса. Если ирландца куда и допустят, то только на турнир по пощёчинам.

Дана Уайт прекрасно понимает, что из громких имён ирландца и американца ещё можно что-то выжать. И если для этого нужно будет свести Макгрегора и Диаза на своём турнире по пощёчинам, глава UFC это непременно сделает. Можно даже позвать знаменитого Василия Камоцкого по прозвищу Пельмень, известного своими жёсткими пощёчинами. Но что бы Уайт ни придумал, обидно, что Конор и Диаз так быстро деградировали от уровня звёзд UFC до откровенных шутов. Лучше бы они просто ушли из спорта.