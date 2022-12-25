Владелец Hardcore Boxing высказался о бое Магомеда Исмаилова и Джейка Пола

Глава промоушена Hardcore Boxing Анатолий Сульянов высказался о потенциальном боксёрском поединке между российским бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и звёздным американским блогером Джейком Полом.
По словам функционера, поединок может состояться на «Открытие Арене» в Москве.
Исмаилов в последнем бою сразился с ветераном и бывшим чемпионом Bellator в среднем весе (до 84 кг), соотечественником Александром Шлеменко. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44).
Пол в конце октября перебоксировал по итогам восьми раундов бывшего чемпиона UFC, легендарного бразильца Андерсона Сильву. Победа стала для американца шестой на профессиональном ринге.
Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым
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