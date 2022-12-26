Фото: легенда UFC Ковбой Серроне похвастался внушительной формой после ухода из MMA

Несмотря на обещание растолстеть после завершения профессиональной карьеры в смешанных единоборствах, американский ветеран Дональд «Ковбой» Серроне продолжает поддерживать себя в форме.
Так, бывший боец, готовящийся в марте отметить 40-летие, похвастался внушительными кондициями в социальных сетях.
Фото: из личного архива Дональда Серроне
Фото: из личного архива Дональда Серроне
Фото: из личного архива Дональда Серроне
Напомним, Серроне объявил о завершении карьеры в июле этого года, когда на турнире UFC 276 проиграл удушающим приёмом во втором раунде соотечественнику Джиму Миллеру. Поражение стало для «Ковбоя» шестым подряд – до этого он последовательно проиграл Тони Фергюсону, Джастину Гэтжи, Конору Макгрегору, Энтони Петтису и Алексу Морону. Всего же на счету американца в смешанных единоборствах 36 побед и 17 поражений.
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