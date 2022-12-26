Даррен Тилл рассказал, как изменил татуировку с бывшей девушкой на гориллу

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл рассказал историю о татуировке гориллы, которая изображена у него на левом плече. Примечательно, что ранее на этом же месте у бойца была изображена его девушка.

«Чёрт возьми, братан, ты поставил меня в тупик. Было просто такое время, у меня на плече была моя бывшая девушка. С этой татуировкой связана сумасшедшая маленькая история.

Я отправился в круглосуточную тату-студию, когда сделал это. Я тогда подрался в Бразилии и выиграл бой. У меня было около трёх дней до вылета, и в итоге я сделал тату [гориллы] в какой-то круглосуточной, маленькой, грязной забегаловке. И даже не парился о том, чтобы свести её», – сказал Тилл в интервью Даниэлю Кормье.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла: