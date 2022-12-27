«Никому не нужен скучный чемпион». Уокер объяснил ничью в бою Блахович — Анкалаев

Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер высказался по поводу титульного поединка между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым, который завершился ничьей.
«Всё завершилось правильно. Этот бой был очень вялым. Мне кажется, не только UFC, но и сами фанаты довольны исходом. Никому не нужен скучный чемпион, побеждающий исключительно по очкам. Людям нравятся нокауты и сабмишены. Нравится, как парни дерутся из последних сил, чтобы финишировать своего соперника.
Это хорошо и для UFC, и для фанатов: теперь за титул будут драться Гловер и Джамал, это бойцы, которые делают все возможное, чтобы победить досрочно, и все хотят видеть их выступления.
Мне кажется, что это чистая ничья. В начале поединка Блахович отбил ногу Анкалаеву, а ближе к концу преимущество было уже у Анкалаева. Последний раунд он закончил, сидя на сопернике, но в остальных так не доминировал, так что я считаю, что судьи правильно решили дать ничью.
Если бы Анкалаев хотел закончить бой, он выложился бы еще немного в конце. Дело дошло до судей, так что нечего придираться, остается только принять их решение», – приводит слова Уокера Ag. Fight.
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