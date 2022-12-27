Понциниббио заявил о желании подраться с Чимаевым

Аргентинский боец смешанных единоборств Сантьяго Понциниббио выразил готовность подраться с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Я думаю, Чимаев будет драться с Ковингтоном, и я хотел попросить, чтобы меня сделали резервным бойцом на случай травмы одного из них. Теперь, когда я узнал, что их бой и вовсе может не состояться, то ситуация стала для меня ещё лучше. Эй, UFC, я здесь!» — сказал Понциниббио в беседе с порталом Sherdog.
В своём последнем поединке в декабре этого года Сантьяго Понциниббио выиграл у Алекса Мороно нокаутом в третьем раунде. Хамзат Чимаев свой последний бой провёл на турнире UFC 279, где победил Кевина Холланда удушающим приёмом.
Сообщалось, что бой Чимаева с Ковингтоном может состояться весной следующего года.
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