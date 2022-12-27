Тренер Чимаева рассказал, сколько весит сейчас шведский боец
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Андреас Микаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, назвал актуальный вес бойца.
«Я бы хотел видеть его в бою за титул в среднем весе, но мы можем подраться и в полусредней весовой категории. Сейчас он весит 89 килограммов, так что может сделать 84 килограмма хоть завтра, это не проблема, хотя все думают, что он весит 140 килограммов», — приводит слова Микаэля Sportskeeda.
Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём автомобиле:
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