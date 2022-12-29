«Это фонтан молодости». Легенда UFC Серроне признался, что начал употреблять стероиды

Бывший боец промоушена UFC, американский ветеран Дональд «Ковбой» Серроне рассказал о своей трансформации, произошедшей с ним после завершения карьеры профессионального бойца.
«Буквально вчера я был в Вегасе и говорил всем, что наконец-то понял, почему стероиды незаконны [в MMA]. Теперь, когда я их употребляю, то чувствую себя так, будто мне снова 20 лет, чёрт возьми. Чёрт, тренировки вообще не останавливаются. Ты можешь тренироваться изо всех сил, а на следующее утро проснуться свежим и отдохнувшим. Восстановление – лучшее из улучшений. Это фонтан молодости», – сказал Серроне в интервью Брендану Шаубу.
Напомним, Серроне объявил о завершении карьеры в июле этого года, когда проиграл на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде соотечественнику, Джиму Миллеру.
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