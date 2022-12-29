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Немков высказался о переносе титульного поединка с Ромеро

Немков высказался о переносе титульного поединка с Ромеро
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о переносе титульного поединка с кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Приехал домой, пока прошёл акклиматизацию. Бой Виктора стоял на 10 декабря в Кемерово. Начал ему помогать с подготовкой и сам тренировался. Самочувствие было не очень, и на фоне того, что, видимо, не до конца восстановился после боя, надорвал паховую мышцу. Пришлось бросить тренировки и отдыхать. Сейчас более-менее восстановился, тревожит только нога. Если начинать готовиться, а остался месяц только… Мы попросили организацию перенести бой, чтобы подраться с Ромеро позже», — приводит слова Немкова «Спорт-экспресс».

В ноябре Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator, выиграв единогласным решением судей у Кори Андерсона.

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