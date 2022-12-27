Бой Немков — Ромеро на турнире Bellator 290 отменён

Бой между чемпионом Bellator в полутяжёлом весе, российским бойцом смешанных единоборств Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро отменён, сообщает ESPN AR. По информации источника, представитель России отказался от участия в поединке по неизвестным причинам.

Отмечается, что в кард турнира войдёт другой титульный поединок, в котором сойдутся россиянин Анатолий Токов и американец Джонни Эблин. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе.

Напомним, поединок между Немковым и Ромеро должен был состояться 4 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) на турнире Bellator 290. Главным событием вечера по-прежнему остаётся бой российского ветерана Фёдора Емельяненко и представителя США Райана Бейдера.

Новость по теме Вадим Немков рассказал, с кем бы из Bellator он хотел побиться следующим

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: