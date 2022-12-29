Дональд Серроне высказался о стремительном наборе мышечной массы

Бывший боец промоушена UFC, американский ветеран Дональд «Ковбой» Серроне разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу набора мышечной массы. Серроне признался, что принимает специальные пищевые добавки. До этого он говорил, что принимает и стероиды.



«Я весил 175 фунтов почти всю карьеру в UFC. Сейчас мой вес составляет 220 фунтов. Моя мышечная масса растёт. Только недавно некоторые люди говорили следующее: «Вау, ты стал намного больше». Ну да. Я чувствую себя просто невероятно!» — сказал Серроне.



Серроне объявил о завершении карьеры в июле этого года, когда на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде проиграл соотечественнику, Джиму Миллеру.

7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры: