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Дональд Серроне высказался о стремительном наборе мышечной массы

Дональд Серроне высказался о стремительном наборе мышечной массы
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Бывший боец промоушена UFC, американский ветеран Дональд «Ковбой» Серроне разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу набора мышечной массы. Серроне признался, что принимает специальные пищевые добавки. До этого он говорил, что принимает и стероиды.

«Я весил 175 фунтов почти всю карьеру в UFC. Сейчас мой вес составляет 220 фунтов. Моя мышечная масса растёт. Только недавно некоторые люди говорили следующее: «Вау, ты стал намного больше». Ну да. Я чувствую себя просто невероятно!» — сказал Серроне.

Серроне объявил о завершении карьеры в июле этого года, когда на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде проиграл соотечественнику, Джиму Миллеру.

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