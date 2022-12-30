Серроне: хочу ли бой с Джейком Полом? Как я могу отказаться от $ 1 млн?

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дональд Серроне поделился мнением о популярном видеоблогере и боксёре Джейке Поле.



«Феномен Джейка Пола — какое-то сумасшествие. Из-за него все ругаются. Это напоминает толчок, который дал UFC Конор Макгрегор. Все хотят участвовать в больших боях, но не понимаю, почему отказываются от боя с Полом, нельзя отрицать его талант. Я думаю, он действительно сильно бьёт. Он тренируется как профессионал и надирает всем задницы, так что вряд ли это искусственная шумиха.



Хотел бы я сам с ним подраться? Как я могу отказаться от $ 1 млн? Я пошёл бы туда и сделал это, но не стал бы говорить что-то вроде: «Джейк, ты блогер и ничего не стоишь». Нет, все хотят заработать, и если вы собираетесь мне немного дать, то я возьму», — приводит слова Серроне MMAJinkie.