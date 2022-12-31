Президент IBA: Бивол — лучший боксёр 2022 года, весь мир это признаёт

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв назвал чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super, россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксёром 2022 года.
«Первое место — Дмитрий Бивол. И это не обсуждается, весь мир это признаёт. Второе место — Артур Бетербиев. Ну, а третьим можно назвать Сауля Альвареса. Да, он проиграл (Биволу), но он всё равно показывает класс, дерётся с сильнейшими оппонентами. А вообще третью строчку я бы отдал Альваресу и Геннадию Головкину. Они популяризируют бокс. Да, могут проиграть, но они не сдаются и идут вперёд», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».
Напомним, Бивол в 2022 году провёл два поединка, в которых одержал победы единогласным решением судей. В мае Дмитрий оказался сильнее мексиканца Сауля Альвареса, а в ноябре не оставил шансов ещё одному представителю Мексики — Хильберто Рамиресу.
Махачев нагул UFC, Бивол — мир бокса! Кто лучший боец года?
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