Пакьяо подписал контракт с Rizin FF

Легендарный бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях, 43-летний Мэнни Пакьяо подписал контракт с организацией Rizin FF.
«Несколько месяцев назад я был здесь в качестве гостя, а сегодня у меня интересное объявление. Я договорился с Rizin о бое в следующем году – скоро будут объявлены дата и соперник, которого выберет Rizin. С восторгом жду противостояния с японским бойцом», — сказал Пакьяо.
Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году, проиграв в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC. В этом году боксёр проиграл на выборах президента Филиппин.
Мэнни дебютировал на профессиональном ринге в бою с соотечественником, Эдмундом Энтингом, в январе 1995 года. Этот бой завершился в пользу Пакьяо единогласным решением судей. На его счету 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьих.
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