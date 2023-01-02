Фото: 42-летний Дэвид Хэй похвастался актуальной формой

Бывший чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, британский ветеран Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) поздравил подписчиков в социальных сетях с Новым годом, а также похвастался завидной для его лет физической формой.

«Счастливого Нового года. И пусть в 2023 году сбудутся все ваши надежды», – написал боксёр в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дэвида Хэя

Дэвиду Хэю 42 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2002 года, а в ноябре 2007-го впервые стал чемпионом мира. В марте 2003 года Хэй вошёл в историю первого тяжёлого веса, объединив все пояса. В ноябре 2009 года британец стал чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе, на выезде в Германии победив единогласным судейским решением россиянина Николая Валуева.