Фото: 42-летний Дэвид Хэй похвастался актуальной формой
Поделиться
Бывший чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, британский ветеран Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) поздравил подписчиков в социальных сетях с Новым годом, а также похвастался завидной для его лет физической формой.
«Счастливого Нового года. И пусть в 2023 году сбудутся все ваши надежды», – написал боксёр в социальных сетях.
Фото: из личного архива Дэвида Хэя
Дэвиду Хэю 42 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2002 года, а в ноябре 2007-го впервые стал чемпионом мира. В марте 2003 года Хэй вошёл в историю первого тяжёлого веса, объединив все пояса. В ноябре 2009 года британец стал чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе, на выезде в Германии победив единогласным судейским решением россиянина Николая Валуева.
Комментарии
- 2 января 2023
-
20:06
-
19:23
-
18:03
-
15:56
-
14:29
-
13:06
-
11:48
-
09:57
- 1 января 2023
-
23:10
-
22:29
-
21:45
-
20:49
-
20:05
-
19:21
-
18:25
-
17:14
-
16:36
-
11:13
-
11:08
-
10:36
-
04:00
-
01:00
- 31 декабря 2022
-
22:20
-
21:00
-
19:50
-
19:14
-
18:00
-
17:08
-
16:41
-
15:47
-
15:30
-
14:29
-
14:09
-
13:58
-
13:28
Партнерский контент