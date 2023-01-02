Царукян рассказал, как изменился его вес за время выступления в UFC

Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян, дебютировавший в сильнейшей организации мира весной 2019 года, рассказал, как изменился его вес за время выступлений.

«Да, вес сильно изменился. Мышечная масса стала больше. Выносливость, силовые данные другие. Чувствую, что с каждым годом я меняюсь как спортсмен и улучшаюсь. Вешу я одинаково, просто качество веса разное. Я весил 86 кг, заплывший был, а сейчас 84 кг и сухой», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 216 в декабре Царукян победил единогласным судейским решением казахстанца Дамира Исмагулова.

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