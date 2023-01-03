Майкл Биспинг: бой Конора и Масвидаля – золотое дно для продажи платных трансляций

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне эксперт Майкл Биспинг поделился мыслями о том, с кем мог бы провести бой бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.



«Я хочу увидеть Макгрегора в поединке против кого-то, с кем выйдет ошеломляющее противостояние. Я не хочу видеть, как кто-то пытается бороться с ним.



Я думаю, что он сразится в 170 фунтах, но я хочу видеть его в весёлом поединке. Я хочу, чтобы с ним встретился парень, который будет с ним лицом к лицу и будет обмениваться ударами.



Это то, что делает Масвидаль. Хорхе, стоя на ногах, так же хорош, как и Макгрегор. Он так же быстр, так же техничен, как и Макгрегор. Можете вообразить, каким будет треш-ток? Золотое дно для продажи платных трансляций», — приводит слова Биспинга MMA Junkie.

Напомним, в середине декабря 2022-го стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта Конор занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении его нет.

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