Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол отреагировал на слова Серроне в свой адрес

Джейк Пол отреагировал на слова Серроне в свой адрес
Комментарии

Звёздный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказался о словах в свой адрес со стороны бывшего претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дональда Серроне. Ранее Серроне говорил, что хотел бы подраться с Полом.

«Дональд Серроне вызвал меня? И что он сказал? Чёрт, да у него же закончился контракт с UFC? Интересно. Пока ничего сказать не могу. Я уже устал бить этих старых чуваков. Вы же понимаете, о чём я?» — приводит слова Пола BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.

Напомним, Серроне объявил о завершении карьеры в июле 2022 года, когда на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде проиграл соотечественнику, Джиму Миллеру.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:

Новость по теме
Серроне: хочу ли бой с Джейком Полом? Как я могу отказаться от $ 1 млн?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023