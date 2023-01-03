Джейк Пол отреагировал на слова Серроне в свой адрес

Звёздный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказался о словах в свой адрес со стороны бывшего претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дональда Серроне. Ранее Серроне говорил, что хотел бы подраться с Полом.



«Дональд Серроне вызвал меня? И что он сказал? Чёрт, да у него же закончился контракт с UFC? Интересно. Пока ничего сказать не могу. Я уже устал бить этих старых чуваков. Вы же понимаете, о чём я?» — приводит слова Пола BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.



Напомним, Серроне объявил о завершении карьеры в июле 2022 года, когда на турнире UFC 276 удушающим приёмом во втором раунде проиграл соотечественнику, Джиму Миллеру.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: