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Джейк Пол обозначил соперника после подписания контракта с PFL

Джейк Пол обозначил соперника после подписания контракта с PFL
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Популярный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказал мнение, что легко бы справился с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Напомним, недавно Пол подписал контракт с ММА-промоушеном PFL.

«Я бы победил Нейта Диаза в бою по правилам ММА. Он ничего бы не смог сделать. Сейчас мне нужно овладеть навыками джи-джитсу и ударами ногами», — приводит слова Пола talkSPORT, ссылаясь на New York Times.

Джейк признался, что хотел бы провести с Нейтом два поединка: один по правилам бокса, другой по правилам смешанных единоборств.

Рекорд Пола в профессиональном боксе — 6-0. В последнем поединке блогер выиграл у бывшего чемпиона UFC Андерсона Силвы единогласным решением судей.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:

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