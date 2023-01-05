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Джейк Пол подписал контракт с PFL и дебютирует в MMA в 2023 году

Джейк Пол подписал контракт с PFL и дебютирует в MMA в 2023 году
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Популярный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, прописал контракт с лигой PFL.

Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.

На данный момент неизвестно, с кем именно будет дебютный бой блогера, но он намерен продолжать выступать и в профессиональном боксе.

«Речь идёт об изменении смешанных единоборств, инновациях и создании новой высшей лиги», — подтвердил информацию Пол в разговоре с New York Times.

Рекорд Джейка Пола в профессиональном боксе — 6-0. В последнем поединке блогер выиграл у бывшего чемпиона UFC Андерсона Силвы единогласным решением судей.

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