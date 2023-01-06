Шавката Рахмонова раскритиковали американские фанаты
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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов подвергся критике со стороны американских фанатов после видео, опубликованного на его странице в социальных сетях.
Рахмонов выложил видеоролик, на котором подписывает наклейки и боксёрские перчатки и дарит сувениры американцу.
«Американский фанат», — подписал Рахмонов пост.
В комментариях подписчики стали возмущаться и писать о том, что казахстанский боец ошибся и подписывал сувениры реселлеру, который в дальнейшем может перепродать их и заработать на имени бойца.
Свой последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в июне прошлого года с Нилом Магни и выиграл удушающим приёмом. Всего у Рахмонова 16 боёв в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них.
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