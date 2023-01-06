Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Рахмонова рассказал, как Шавкат нокаутировал другого бойца UFC во время спарринга

Тренер Рахмонова рассказал, как Шавкат нокаутировал другого бойца UFC во время спарринга
Комментарии

Тренер казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова Саид Сапаров рассказал о спаррингах его подопечного в Америке.

«Всегда прошу, чтобы Шавкат приезжал за месяц до боя. Я знаю, у него отличная команда, но в Казахстане не так много хороших соперников в его весе. Расскажу историю. В зале стараемся разбивать спарринги в зависимости от весовых категорий по времени, а Шавкат опоздал. Не совсем опоздал, но размяться не успел.

В итоге встал в пару с Ли Джинлиангом. Помню, Ли ему пару раз запустил с рук. Его сложно поймать, он хаотично работает. Шавкат включил режим и пошёл за ним. Внимание зала было только к ним. В итоге Рахмонов с разворота прописал ему хороший такой удар. Ли успел руку поставить в последний момент, но в итоге всё равно отправился отдыхать», — рассказал Сапаров в интервью каналу «Спорт Шрёдингера».

Рахмонов 4 марта встретится с Джеффом Нилом.

Новость по теме
Стала известна новая дата боя Нила с Рахмоновым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023