Тренер Рахмонова рассказал, как Шавкат нокаутировал другого бойца UFC во время спарринга

Тренер казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова Саид Сапаров рассказал о спаррингах его подопечного в Америке.



«Всегда прошу, чтобы Шавкат приезжал за месяц до боя. Я знаю, у него отличная команда, но в Казахстане не так много хороших соперников в его весе. Расскажу историю. В зале стараемся разбивать спарринги в зависимости от весовых категорий по времени, а Шавкат опоздал. Не совсем опоздал, но размяться не успел.



В итоге встал в пару с Ли Джинлиангом. Помню, Ли ему пару раз запустил с рук. Его сложно поймать, он хаотично работает. Шавкат включил режим и пошёл за ним. Внимание зала было только к ним. В итоге Рахмонов с разворота прописал ему хороший такой удар. Ли успел руку поставить в последний момент, но в итоге всё равно отправился отдыхать», — рассказал Сапаров в интервью каналу «Спорт Шрёдингера».



Рахмонов 4 марта встретится с Джеффом Нилом.

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