Джейк Пол предложил Томми Фьюри провести бой 18 февраля

Популярный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, предложил провести поединок по правилам бокса с Томми Фьюри 18 февраля.



«Я сделал всё, что от меня зависело, чтобы бой против этого боксёра с рекордом 8-0 состоялся, в том числе предложил устроить всё в Манчестере 18 февраля в партнёрстве с Фрэнком и Джорджем Уорренами. Я рассматриваю любую альтернативу, чтобы этот бой состоялся», — приводит слова Джейка Пола The Mirror.



Рекорд Джейка Пола в профессиональном боксе — 6-0. В последнем поединке блогер выиграл у бывшего чемпиона UFC Андерсона Силвы единогласным решением судей.



Ранее Пол подписал контракт с лигой PFL.



Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.