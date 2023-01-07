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Джейк Пол предложил Томми Фьюри провести бой 18 февраля

Джейк Пол предложил Томми Фьюри провести бой 18 февраля
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Популярный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, предложил провести поединок по правилам бокса с Томми Фьюри 18 февраля.

«Я сделал всё, что от меня зависело, чтобы бой против этого боксёра с рекордом 8-0 состоялся, в том числе предложил устроить всё в Манчестере 18 февраля в партнёрстве с Фрэнком и Джорджем Уорренами. Я рассматриваю любую альтернативу, чтобы этот бой состоялся», — приводит слова Джейка Пола The Mirror.

Рекорд Джейка Пола в профессиональном боксе — 6-0. В последнем поединке блогер выиграл у бывшего чемпиона UFC Андерсона Силвы единогласным решением судей.

Ранее Пол подписал контракт с лигой PFL.

Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV.

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