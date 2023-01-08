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Сехудо сказал, когда может состояться его бой со Стерлингом

Сехудо сказал, когда может состояться его бой со Стерлингом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо сообщил, что его поединок с действующим обладателем титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) и соотечественником Алджамейном Стерлингом может состояться на турнире UFC 285 в марте.

«Я скажу это здесь – неудачник Алджамейн следующий. Единственная проблема заключается в том, что он продолжает прятаться от тройного чемпиона. Ему не нужны неприятности. Он толстый и похож на Вупи Голдберг. Он меня раздражает. Он избегает меня, но, когда я доберусь до него, он преклонит колено. UFC рассматривает 5 марта», – сказал Сехудо в эфире подкаста Legacy Fighting Alliance's.

Напомним, Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза.

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Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:

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