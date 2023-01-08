Тренер Бивола: шансы Бетербиева в бою с Ярдом — 90 на 10

Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился ожиданиями от поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.



«В боксе шансы есть у всех. Есть масса непредвиденных ситуаций, которые могут случиться в ринге. При этом и Ярд не так прост, каким считают его некоторые. Он неплохой боксёр, хорошо готов физически, может доставить неприятности любому. Артур — однозначно фаворит. Как боксёр он гораздо лучше оснащён технически и гораздо образованнее, плюс Артур умнее, мудрее и опытнее. Всё на его стороне. Говоря про шансы в процентном соотношении, даю 90 на 10 в пользу Бетербиева», — приводит слова Машьянова «Матч ТВ».



Артур Бетербиев провёл 18 поединков в профессиональной карьере и выиграл все нокаутом. Бой российского боксёра с Энтони Ярдом пройдёт 28 января в Лондоне.

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