«У меня всё ещё этого нет». Бетербиев высказался о важности победы над Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) объяснил важность предстоящего поединка с британцем Энтони Ярдом, а также высказался о своём отношении к завоеванию титула WBA, принадлежащего соотечественнику Дмитрию Биволу.

«Что касается меня, то я стараюсь подойти к этому поединку на сто процентов подготовленным. Три пояса на кону. Поэтому вы обязаны быть подготовленным наилучшим образом.

Важен ли для меня четвёртый пояс? Очень важен. То чувство, когда вы просыпаетесь утром и не можете что-то найти с мыслью: «Ох, у меня всё ещё нет этого», – сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу BT Sport.

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