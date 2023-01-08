«Всё пойдёт на благотворительность». Брат Фьюри хочет драться с Джейком Полом бесплатно

Томми Фьюри, брат Тайсона Фьюри, высказался по поводу возможного поединка с известным YouTube-блогером Джейком Полом.

«В очередной раз я вижу дерьмо Джейка Пола по всему интернету. Вы предложили Пэдди Пимблетту миллион фунтов за спарринг, вы предложили Тайсону Фьюри пари на миллион фунтов из-за какой-то ерунды, но вы не хотите платить мне больше за бой. На самом деле меня не волнуют деньги. Я буду драться с тобой бесплатно в Манчестере или Лондоне в следующем месяце. Промоутеры ничего не получат, я и ты ничего не получим, все доходы пойдут на благотворительность. Я просто хочу подраться с тобой и покончить с этим. Принимай вызов или проваливай», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: