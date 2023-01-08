Поединок Рафаэля Физиева и Джастина Гэтжи находится в разработке на март

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев сообщил, что его следующим соперником должен стать бывший претендент на чемпионский титул американец Джастин Гэтжи. Поединок запланирован на март.

«Не знаю, как это с моей стороны… Я, в принципе, ничего не анонсирую, но нам пообещали, что в марте я буду драться против Гэтжи. UFC тоже хочет этот бой. Дана Уайт хочет этот бой. Поэтому мне сказали: «Март, готовься». Сейчас мы ждём контракт. Пока вот такая информация.

Мне не сказали точно, в Лондоне это будет или в Вегасе. Сказали, что либо в начале марта, либо 18 числа. Мне нравится, что в UFC поддержали идею этого поединка. Гэтжи молчит, Абдель-Азиз тоже что-то пытался там пыхтеть. Но UFC хочет этот бой. А когда UFC что-то хочет, она это делает», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 39 Физиев нокаутировал в пятом раунде бразильского экс-чемпиона и ветерана Рафаэля дос Аньоса. Гэтжи в мае на UFC 274 проиграл удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Чарльзу Оливейре.