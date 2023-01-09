Стерлинг показал актуальную физическую форму, обратив внимание на свой живот. Фото
Поделиться
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своими несколькими фотографиями, на которых демонстрируется физическая форма.
Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг добыл победу техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Петра Яна:
Комментарии
- 9 января 2023
-
11:56
-
11:55
-
11:22
-
10:22
-
10:12
-
09:48
-
09:45
-
07:40
-
06:54
-
04:02
-
03:50
-
00:44
-
00:16
- 8 января 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:18
-
23:03
-
21:55
-
21:48
-
21:26
-
20:21
-
20:13
-
19:45
-
19:02
-
18:15
-
17:54
-
17:44
-
17:33
-
16:39
-
15:40
-
14:35
-
13:50
-
13:12
-
12:41
Партнерский контент