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Стерлинг показал актуальную физическую форму, обратив внимание на свой живот. Фото

Стерлинг показал актуальную физическую форму, обратив внимание на свой живот. Фото
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своими несколькими фотографиями, на которых демонстрируется физическая форма.

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг добыл победу техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

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