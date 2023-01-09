Чейл Соннен назвал самого устрашающего бойца в истории ММА
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Двукратный претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен считает, что его соотечественник Кейн Веласкес является самым устрашающим бойцом в истории ММА.
Напомним, Веласкес — бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе.
«Самый страшный боец в истории ММА? С моей точки зрения, это Кейн Веласкес, и с довольно значительным отрывом. У него было всё: устрашающая внешность, глаза, челюсть, непоколебимость, слухи и репутация, трудовая этика. У него был рекорд, нокауты, резюме. Было что-то пугающее в крупном парне с таким уровнем подготовки. Мы не часто видим подобное на таком уровне», — приводит слова Соннена BJPenn, ссылаясь на его выступление на своём же канале в YouTube.
5 самых жёстких потасовок в истории ММА:
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