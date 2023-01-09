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Блахович высказался о решении UFC провести титульный поединок между Тейшейрой и Хиллом

Блахович высказался о решении UFC провести титульный поединок между Тейшейрой и Хиллом
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) польский ветеран Ян Блахович дал комментарий по поводу решения промоушена организовать новый титульный поединок после его ничьей в поединке с Магомедом Анкалаевым.

Напомним, теперь за титул поспорят Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

«Шоу должно продолжаться, что ещё я могу сказать. Я думаю, босс хотел отдать пояс мне или Анкалаеву, никто не ожидал, что у нас будет ничья. Поэтому он был так сильно зол, поэтому он так быстро организовал новый титульный бой.

Я на это решение никак повлиять не могу. Что случилось, то случилось. Я просто включу поединок Гловера и Джамала и постараюсь им насладиться. Возможно, кто-то из участников этого матча бросит мне вызов. А возможно, мне сначала придётся провести реванш с Анкалаевым. Посмотрим, что будет», — приводит слова Блаховича Sportskeeda.

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